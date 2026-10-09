Gaziantep Nurdağı'nda tarım işçisi minibüsü otomobille çarpıştı, 1 ölü, 7 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

M.S. (39) idaresindeki 27 ME 9658 plakalı minibüs, Rıza Kaya (35) yönetimindeki 27 J 1606 plakalı otomobil ile Sayburun Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Rıza Kaya, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan B.K. (30), B.G. (18), A.D. (72), M.M. (8), S.A. (6), N.H. (45) ve H.A. (16) ise Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.