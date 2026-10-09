Gaziantep Nurdağı'nda tarım işçisi minibüsü otomobille çarpıştı, 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep Nurdağı'nda tarım işçisi minibüsü otomobille çarpıştı, 1 ölü, 7 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı; kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 7 kişi Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

M.S. (39) idaresindeki 27 ME 9658 plakalı minibüs, Rıza Kaya (35) yönetimindeki 27 J 1606 plakalı otomobil ile Sayburun Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Rıza Kaya, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan B.K. (30), B.G. (18), A.D. (72), M.M. (8), S.A. (6), N.H. (45) ve H.A. (16) ise Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Devlet HastanesiTrafik Kazaları112 Acil SağlıkAcil DurumGaziantep3. SayfaJandarmaNurdağıGüncelTarımSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’den Mert Hakan bombası Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı Fenerbahçe'den Mert Hakan bombası! Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı
16 yaşındaki Elvan 11 gündür kayıp Ailesinden korkutan şüphe 16 yaşındaki Elvan 11 gündür kayıp! Ailesinden korkutan şüphe
5 milyarlık servete el konuldu 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan... 5 milyarlık servete el konuldu! 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
TFF’den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı TFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı
Aşk-ı Memnu’nun Cemile’sine bir de şimdi bakın Son hali şaşırttı Aşk-ı Memnu'nun Cemile'sine bir de şimdi bakın! Son hali şaşırttı
22:46
7.6 ile sallanan Panama’dan felaket görüntüleri
7.6 ile sallanan Panama'dan felaket görüntüleri
22:45
İlkay Gündoğan’dan maç sonunda Okan Buruk’u kızdıracak sözler
İlkay Gündoğan'dan maç sonunda Okan Buruk'u kızdıracak sözler
21:59
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta son anlarda attığı gollerle güldü
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta son anlarda attığı gollerle güldü
21:44
Panama’da 7.6 büyüklüğünde deprem Çok sayıda ülke için tsunami uyarısı
Panama'da 7.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ülke için tsunami uyarısı
21:27
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı
21:25
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 23:07:09. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep Nurdağı'nda tarım işçisi minibüsü otomobille çarpıştı, 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei