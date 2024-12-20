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Gaziantep'te 95 litre sahte alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkol üretildiği bilgisi üzerine Şehitkamil ilçesinde belirlenen depo ile bir ikamete operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 95 litre sahte alkol, 378 litre sahte alkol yapımında kullanılan etil alkol, 258 şişe ve bazı aparatlar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.N.Ö, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.