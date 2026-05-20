Gaziantep'te Deprem Panikle Hissedildi

DEPREM GAZİANTEP'TE DE HİSSEDİLDİ

Malatya'daki 5.6 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep'te de hissedildi. Depremi hisseden esnaf ve vatandaşlar, kendilerini sokağa attı. Gaziantep'te bazı esnaf, iş yerlerini açmak için geldiklerinde depremi hissettiklerini ve tedirgin oldukları için sokakta beklediklerini söyledi. Bazı esnafsa ailelerini güvenli bir bölgeye bıraktıktan sonra gelip, iş yerlerini açtıklarını belirtti. 6 Şubat'ı hatırladıklarını söyleyen vatandaşlar, depremin çok şiddetli olduğunu da vurguladı.