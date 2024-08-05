Gaziantep'te düzenlenen 8. Hemşehri Dernekleri Festivali 200 bin kişiye ev sahipliği yaptı

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Gaziantep'te düzenlenen 8. Hemşehri Dernekleri Festivali, 4 günde 200 bin kişiye ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2 Ağustos Cuma günü başlayan ve dün akşam sona eren 8. Hemşehri Dernekleri Festivali ve Yöresel Kültürler Buluşması'nda, çeşitli illerden gelerek Gaziantep'e yerleşen vatandaşların kurduğu dernekler ve yurt dışında yaşayan Türklerden oluşan 48 dernek ile 8 kurum yer aldı.

Etkinlik sayesinde katılımcıların kültürlerini, sanatlarını, yöresel yemeklerini ve el sanatlarını tanıtma fırsatı bulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehirde bulunan hemşehri dernekleri ile yurt dışında yaşayan Türkleri buluşturan festivalde kurulan stantlarda yöresel oyunlar oynandı, şehirlere özgü lezzetler sunuldu, konserlerle festivalin coşkusu katlanarak yükseldi. 4 gün süren festivali 200 bin vatandaş ziyaret etti."