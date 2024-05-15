Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Gaziantep\'te FETÖ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te gerçekleştirilen 'Kıskaç-15' operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15.05.2024 17:16
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FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-15" operasyonda Gaziantep'te gözaltına alınan 13 şüpheliden biri tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün yurt kapsamında gerçekleştirilen "Kıskaç-15" operasyonunun Gaziantep ayağında yakalanan 8'i kadın 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 7'si ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6'sı kadın 13 zanlı adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 1'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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