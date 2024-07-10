Gaziantep'te Gölette Boğulan 3 Kişi Toprağa Verildi - Son Dakika
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Gaziantep'te Gölette Boğulan 3 Kişi Toprağa Verildi

Gaziantep\'te Gölette Boğulan 3 Kişi Toprağa Verildi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Kızıkhamurkesen Mahallesi yakınlarında bir gölette boğulan Burhan Bilgin, kardeşi Deniz Bilgin ve İsmail Uygun'un cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, mahalle mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi.

10.07.2024 13:00
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Gaziantep'te dün serinlemek için girdikleri gölette boğulan ikisi kardeş 3 kişi toprağa verildi.

Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Kızıkhamurkesen Mahallesi yakınlarında girdikleri gölette boğulan Burhan Bilgin (19), kardeşi Deniz Bilgin (12) ve İsmail Uygun'un (25) cenazelerinin Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlandı.

Yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, Kızıkhamurkesen Mahallesi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA

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