Gaziantep\'te Gölette Boğulan 3 Kişi Toprağa Verildi

Gaziantep'te dün serinlemek için girdikleri gölette boğulan ikisi kardeş 3 kişi toprağa verildi.
Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Kızıkhamurkesen Mahallesi yakınlarında girdikleri gölette boğulan Burhan Bilgin (19), kardeşi Deniz Bilgin (12) ve İsmail Uygun'un (25) cenazelerinin Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlandı.
Yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, Kızıkhamurkesen Mahallesi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
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