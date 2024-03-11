Gaziantep\'te Güneyşehir Mahallesinde Konut Yapımının İkinci Etabı İçin Temel Atıldı

Gaziantep'te Güneyşehir Mahallesinde konut yapımının ikinci etabı için temel atma töreni düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, birinci etabı kapsamında 500 konutun hazır hale geldiği Güneyşehir'in ikinci etabında bulunacak bin konutun tamamlanmasıyla evler, Gaziantep Servis Araçları İşletmecileri Odası üyelerine teslim edilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Güneyşehir'de yeni bir şehir kurulduğunu belirtti.
Güneyşehir'deki atılan temelin çok özel bir temel olduğunu aktaran Şahin, "Bu memlekette kimse evsiz kalmayacak. Hiç kimse kira fiyatları yüksek oldu diye şikayet etmeyecek. Gaziantep'i birlikte inşa edeceğiz. Kararlıyız, azimliyiz, sevdalıyız. Dağlardan şehirler kuruyoruz." ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ise Gaziantep'in her konuda örnek bir model ortaya koyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Ben bu model ve hizmetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e Gaziantep adına çok teşekkür ediyorum. Burada yeni bir şehir yükseliyor. Türkiye yüzyılında Türkiye, dünyanın parlayan yıldızı olmaya devam edecek. Gaziantep, Türkiye yüzyılının yıldız şehri olacak."
Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve Gaziantep Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İsmet Özcan ise bu konut projesinin kendileri için bir hayal olduğunu ve bu hayallerinin gerçekleşmesinde emeği geçen Fatma Şahin'e teşekkür etti.
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