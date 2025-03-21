Gaziantep'te İsrail Saldırıları Protesto Edildi - Son Dakika
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Gaziantep'te İsrail Saldırıları Protesto Edildi

Gaziantep'teki STK'lar, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarını basın açıklaması ile kınadı.

21.03.2025 16:53
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Gaziantep'te kınandı

GAZİANTEP - Gaziantep'teki STK'lar düzenledikleri basın açıklamasıyla Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yeniden başlatan İsrail'e tepki gösterdi.

Gazze'deki İsrail soykırımı Gaziantep'te cuma namazı sonrası düzenlenen basın açıklaması ile protesto edildi. Gaziantep'teki bazı STK'lar tarafından Ulu Camii'nde kılınan cuma namazının ardından işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. İsrail'in aylardır saldırdığı Gazze'de devam eden soykırımı kınamak için cami avlusunda toplanan kalabalık İsrail'i kınayan sloganlar attı. STK'lar adına basın açıklamasını okuyan Peygamber Sevdalıları Gaziantep Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Taş, Gazze'deki soykırımın durdurulması çağrısında bulundu. Tüm dünyanın gözü önünde katliamlarına devam eden siyonist işgalcileri kınayan Taş, "Bir sahur vaktinde yine saldırdılar. Çadırlarda uyuyan masum yavrularımızı hedef aldılar. Kadınlar, çocuklar ve mazlumlar katledildi" dedi.

"Gazze'de büyük bir katliam gerçekleşti"

İşgalci siyonistlerin saldırısında yüzlerce bebeğin hayatını kaybettiğine değinen Taş, "300'den fazla bebek, çocuk, kadın ve mazlum kardeşimiz toprağın kara bağrına bırakıldı. Vicdanlar kor ateş oldu. Mazlumun ahı arşa ulaştı Anaların feryatları vicdanları ateşe verdi. Artık ne söz yetiyor ne kelam. Dünya bu zulme yine sessiz kaldıkça zulüm daha da katmerleşmektedir. Zulümle abat olunmaz. Elbet bir gün hesap verecekler. Siyonist işgal rejimi, ABD ile koordineli bir şekilde Gazze'de çadır kentlere saldırdı. Hiçbir kutsalı, kuralı, kaideyi ve ölçüyü tanımayan modern çağın vahşi yüzünü bir kez daha görmüş olduk. 19 Ocak'ta Hamas'ın zaferi ile sonuçlanan ateşkes anlaşması ve esir takasının ilk aşaması sonunda zalimler yine mazlumların kanına girmişlerdir. Kana, gözyaşına doymak nedir bilmeyen siyonist barbarlar ateşkes anlaşmasını ihlal ettiler. Ateşkes anlaşmasını ihlal eden siyonist işgal rejimi, zalim ve korsan ABD'yi arkasına alarak yeniden katliam gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı. Taş, "Ateşkesin birinci aşamasında Gazze'nin mazlumlarının kanı henüz zalimlerin elinde kurumadan yapılan bu saldırılar ile mazlumların kanı zalimlerin yüzüne yeniden sıçramıştır. Bu kan ayrıca mazlumların safında yer almayıp, zulme sessiz kalanların, Siyonistlerle ticari ilişkilerine devam edenlerin yüzüne de sıçramıştır. İnsan haklarından, kadın haklarından, çocuk halklarından ve sivillerin dokunulmazlığından söz açanlar ve edebiyatını yapanlar neredesiniz. Sivillerin dokunulmazlığı edebiyatını yapanlar neredesiniz Gazze'de yaşanan katliam ve soykırım batının vahşi, barbar ve gerçek yüzünü göstermektedir. Halkların kendi hayatını tayin etme hakkının olduğunu savunan ABD ve batılı ülkeler, tüm değerlerini çiğnemekte, dünyaya sunduğu idealleri ile çelişmektedir. Maskeleriniz düştü, mazlumların kanında boğulacaksınız" şeklinde konuştu. Taş, son olarak ateşkesi ihlal eden İsrail'e baskı kurulması ve yeniden ateşkese geri dönülmesinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Basın açıklaması yapılan dua ile sona erdi.

(FA-LO-BÇ-HA-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te İsrail Saldırıları Protesto Edildi - Son Dakika

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