Gaziantep\'te Kaza: 2 Ölü

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, öğleden sonra Olucak Mahallesi'nde meydana geldi. Nurdağı yönüne giden Latif Ç.(67) yönetimindeki 27 BDB 112 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünde çıkıp, takla atarak Atatürk viyadüğünün ayaklarına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, sürücü Latif Ç. ile yanındaki Suriye uyruklu Adıba Ö.'nün (55) yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Latif Ç. ile Adıba Ö.'nün cansız bedenleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.