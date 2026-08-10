Gaziantep'te Otomobil Şarampole Devrildi
İslahiye'de devrilen otomobilin sürücüsü 81 yaşındaki Veysel Dönmez yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Veysel Dönmez (81) idaresindeki 80 FC 037 plakalı otomobil, İdilli-Köklü Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Dönmez, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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