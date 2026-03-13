Gaziantep'te Tarihi Eser Kaçakçılığı

Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde altın yazmalı 2 kitap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda çalışma yapan ekipler, Şahinbey ilçesinde M.K'nin aracında yaptığı aramada tarihi eser niteliğinde altın yazmalı 2 kitap ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
