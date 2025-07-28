Gaziantep'te Tekstil Fabrikasında Yangın

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, tekstil fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın söndürüldü.
Başpınar 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının depo bölümünde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Soğutma çalışmasının devam ettiği depoda hasar oluştu.
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