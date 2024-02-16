Gaziantep\'te yangınlar sonrası her 1 ağaca 10 fidan dikiliyor

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Gaziantep'te orman yangınlarında zarar gören her 1 ağacın yerine 10 fidan dikilerek bölgenin yeniden yeşermesi sağlanıyor.

Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde Temmuz- Eylül 2023'de çıkan orman yangınlarında 101 hektar alan zarar gördü.

Gaziantep Orman İşletme Müdürü Veli Topçu, AA muhabirine, bölgede yanan bölgeleri tekrar eski haline döndürmek için hızla çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yanan alanları tekrar fidan dikilmeye hazır hale getirdiklerini anlatan Topçu, şunları söyledi:

"Dikim çalışmalarımız devam ediyor, alanlarda bölge köylerimizdeki vatandaşlarımız çalışıyor. Kartal mevkisinde 98 hektarlık bir ormanımız zarar gördü. Yanan yerleri hızlı şekilde ağaçlandırarak eski haline getireceğiz. Yangınlarda yaklaşık 15 bin ağacımız yandı. Bu yanan ağaçlar tamamen küle dönüşmedi. Ağaçların dalları ve yaprakları yandı, kalan kısımları da biz keserek endüstriyel alanda kullanarak ekonomiye katkı sağlıyoruz. Bu alana aynı zamanda 12 milyon tohum ekiyoruz."

"Tekrardan ormanlarımızı inşa edeceğiz"

Çalışmaların aksamadan yapıldığını belirten Topçu, "Orman kanunları gereği hızlı şekilde çalışmalara başlamıştık. 15 bin ağacımız yangınla beraber yok oldu. Bunların yerine 150 bin civarında fidan dikiyoruz. 1 ağacın yerine 10 fidan dikmiş olacağız. Tekrardan ormanlarımızı inşa edeceğiz." diye konuştu.