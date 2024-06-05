Gaziantep Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı İslahiye'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Gaziantep Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı İslahiye'yi ziyaret etti

Gaziantep Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı İslahiye\'yi ziyaret etti

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslahiye'yi ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu. İncelemeler kapsamında Huzurlu Yaylası'na çıkıldı ve yayla çileği hasadına katılındı. Ayrıca İslahiye TOKİ deprem konutları da incelendi.

05.06.2024 09:01
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Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslahiye'yi ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu.

Vali Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve protokol ile birlikte bir dizi ziyaretler yaparak incelemelerde bulundu.

Çeber ve beraberindekiler, İslahiye'deki 1500 rakımlı Huzurlu Yaylası'na çıktı.

Protokol üyeleri, yaylada bölgeye özgü GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü destekleriyle yetiştirilen yayla çileği hasadına katıldı.

Heyet, Jandarma Komutanlığınca bölgede konuşlu Huzurlu Asayiş Noktası ile Huzurlu Yaylası Kalkınma Geliştirme ve Güzelleştirme Derneğini ziyaretinin ardından İslahiye TOKİ deprem konutlarında incelemelerde bulundu, afet konutlarına yerleşen bir aileye misafir oldu.

Kaynak: AA

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