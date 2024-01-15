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Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kilis, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da Okullarda Şehitler İçin Saygı Duruşu - Son Dakika
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Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kilis, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da Okullarda Şehitler İçin Saygı Duruşu

Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kilis, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okullarda, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kilis, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa\'da Okullarda Şehitler İçin Saygı Duruşu
15.01.2024 - 09:52,
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Batman ve Mardin'deki okullarda, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Batman'da öğrenciler bayrak töreni öncesinde sıraya girdi. Öğrenciler daha sonra şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler sınıflarına geçti.

Fatma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde de saygı duruşunda bulunuldu.

Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, burada yaptığı konuşmada mahzun bir bayrak töreni gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kurtaran, "Bugün tüm ülke genelinde şehitlerimizi anmak, onlara minnettarlığımızı ifade etmek amacıyla saygı duruşunda bulunuyoruz." dedi.

Okulda saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Mardin

Mardin'deki okullarda da şehitler için saygı duruşunda bulunuldu

Şehit güvenlik güçleri için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kilis, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da Okullarda Şehitler İçin Saygı Duruşu - Son Dakika
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