Gaziantep Yavuzeli'nde arazi kavgasında amca yeğenini tabancayla vurdu
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 75 yaşındaki K.B., yeğeni 59 yaşındaki Hüseyin B'yi tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli amca, jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde amcasının tabancayla vurduğu kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, kırsal Sarılar Mahallesi yakınlarındaki fıstık tarlasında K.B. (75) ile yeğeni Hüseyin B. (59) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada K.B. Hüseyin B'ye tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hüseyin B'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şüpheli K.B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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