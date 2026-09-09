Gaziantep Yavuzeli'nde arazi kavgasında amca yeğenini tabancayla vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep Yavuzeli'nde arazi kavgasında amca yeğenini tabancayla vurdu

Gaziantep Yavuzeli\'nde arazi kavgasında amca yeğenini tabancayla vurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 75 yaşındaki K.B., yeğeni 59 yaşındaki Hüseyin B'yi tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli amca, jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde amcasının tabancayla vurduğu kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, kırsal Sarılar Mahallesi yakınlarındaki fıstık tarlasında K.B. (75) ile yeğeni Hüseyin B. (59) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada K.B. Hüseyin B'ye tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hüseyin B'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli K.B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Jandarma, Yavuzeli, Güvenlik, Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep Yavuzeli'nde arazi kavgasında amca yeğenini tabancayla vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Manisa’da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu Manisa'da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu
Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada
Trump’ın fast food tutkusunun sırrı çözüldü Nedeni çok başka Trump'ın fast food tutkusunun sırrı çözüldü! Nedeni çok başka
Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı dev hamle İmzalar atıldı Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı dev hamle! İmzalar atıldı
Banyoyu kirletmemek için bulduğu yöntem şaşkına çevirdi Banyoyu kirletmemek için bulduğu yöntem şaşkına çevirdi

17:19
Hermon Dağı’nın zirvesinden tehdit savurdu: İran’daki rejimi yenmeye çok yakınız
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız
17:09
Rafael Leao: Geri dönmek istiyorum
Rafael Leao: Geri dönmek istiyorum
17:01
Elektrikli araçların evde şarjı yasaklandı mı Beklenen açıklama geldi
Elektrikli araçların evde şarjı yasaklandı mı? Beklenen açıklama geldi
16:59
Piyasalar İran’ın hamlesiyle sarsıldı Petrol 100 doları aştı
Piyasalar İran'ın hamlesiyle sarsıldı! Petrol 100 doları aştı
16:41
Yemen’de sıcak saatler Savunma Bakanı’nın konvoyunu vurdular
Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular
16:15
Kara Haydar’dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 18:10:15. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep Yavuzeli'nde arazi kavgasında amca yeğenini tabancayla vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement