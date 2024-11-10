Gazipaşa\'da Orman Yangını

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ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kızılçamla kaplı ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında yaklaşık 4 dekar kızılçamla kaplı alan zarar gördü.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Gazipaşa Merkeze yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunan Çamlıca Mahallesi'nde kızılçamla kaplı ormanda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kısa sürede 4 dekar alanda etkili olan yangına itfaiye ekipleri 3 arazöz, 2 su tankeri, 1 itfaiye aracı müdahale etti. Yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınan yangın söndürülüp soğutma çalışması yapıldı.

Haber-Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA,