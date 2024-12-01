Gazze'de 192 Gazeteci Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen gazeteci sayısı 192'ye çıktı.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

Kudüs Haber Ajansında çalışan Ahmed Salah'ın İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 192'ye ulaştığı belirtildi.

İsrail'in Filistinli gazetecileri hedef alması, öldürmesi ve onlara suikast düzenlemesinin şiddetle kınandığı açıklamada, uluslararası topluma ve basınla ilgili uluslararası kuruluşlara, işlediği suçlardan ötürü uluslararası mahkemelerde dava açmaları, soykırım suçunu ve Filistinli gazetecilere yönelik cinayet ve suikastları durdurması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.