Gazze'de 6 Bin Çocuğa Yetersiz Beslenme Teşhisi - Son Dakika
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Gazze'de 6 Bin Çocuğa Yetersiz Beslenme Teşhisi

13.07.2025 19:49
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UNICEF, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de 6 bin çocuğun yetersiz beslenme yaşadığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), haziranda İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 6 bin Filistinli çocuğa yetersiz beslenme teşhisi konulduğunu duyurdu.

UNICEF, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz haziran ayında Gazze'de 5 bin 800'den fazla çocuğa yetersiz beslenme teşhisi konuldu." bilgisini paylaştı.

Açıklamada, çocukların arasında "şiddetli akut yetersiz beslenme" sorunu yaşayan binden fazla çocuğun bulunduğu belirtildi.

Yetersiz beslenme teşhisi konulan çocukların sayısının art arda dördüncü ayda yükseldiğine dikkat çekilen açıklamada, Gazze'de yaşayan Filistinlilere "acil, hızlı ve kapsamlı insani yardım ulaştırılması" çağrısında bulunuldu.

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in ablukası ve sistematik açlık politikalarıyla yürüttüğü "soykırım savaşı" sonucunda bölgede kıtlık giderek yayılıyor.

Bu durum, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu binlerce sivilin hayatını kaybetmesine yol açıyor.

İsrail, yaklaşık 18 yıldır Gazze Şeridi'ni abluka altında tutuyor. Bölgedeki 2,4 milyonluk nüfusun yaklaşık 1,5 milyonu, devam eden saldırılar sonucunda evlerini kaybederek yerinden oldu.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) da, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in insani yardımları engellemesi nedeniyle Gazze'de mart ayından bu yana yetersiz beslenme vakalarının arttığı uyarısında bulunmuştu.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze sınırında bekleyen yardım kamyonlarının sadece çok az bir kısmının geçişine izin veriyor. Oysa bölgedeki insani ihtiyaçları karşılamak için günde en az 500 kamyonun giriş yapması gerekiyor.

UNRWA, İsrail'in ablukayı daha da sıkılaştırmasının ardından kliniklerde yetersiz beslenme vakalarının gözle görülür şekilde arttığını belirtmişti.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürme, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etme gibi yöntemlerle soykırım niteliğinde bir savaş yürütüyor. Bu süreçte, Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarını ve uluslararası toplumun durdurma taleplerini de görmezden geliyor.

ABD desteğiyle sürdürülen bu saldırılarda şimdiye kadar çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 196 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi ya da yaralandı. Ayrıca 10 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce insan yerinden edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de 6 Bin Çocuğa Yetersiz Beslenme Teşhisi - Son Dakika

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