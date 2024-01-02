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Gazze'de can kaybı 22 bini aştı - Son Dakika
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Gazze'de can kaybı 22 bini aştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 185'e yükseldi. Son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılarda 207 kişi öldü, 338 kişi yaralandı. Saldırıların başladığı tarihten bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 22 bin 185'e, yaralı sayısı ise 57 bin 35'e ulaştı. İsrail'in saldırılarında 4 bin 156 öğrenci hayatını kaybetti.

02.01.2024 - 14:47,
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- Gazze'de can kaybı 22 bini aştı

GAZZE ŞERİDİ - İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 185'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 86. günde devam ederken, can kaybı da artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 207 kişinin hayatını kaybettiği, 338 kişinin yaralandığı duyuruldu. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 22 bin 185'e, yaralı sayısının ise 57 bin 35'e yükseldiği belirtildi.

Filistin Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail'in saldırılarında 4 bin 156 öğrencinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Gazze\'de can kaybı 22 bini aştı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gazze'de can kaybı 22 bini aştı - Son Dakika
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