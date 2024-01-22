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Gazze'de can kaybı 25 bin 295'e yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de can kaybı 25 bin 295'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 295'e, yaralı sayısı ise 63 bine yükseldi. İsrail ordusu, bölgedeki her noktayı hedef alırken, Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra son 24 saatte 190 kişinin hayatını kaybettiğini, 340 kişinin ise yaralandığını belirtti. Enkaz altında kalan çok sayıda Filistinliye müdahale etmek ise güçleşiyor.

Gazze\'de can kaybı 25 bin 295\'e yükseldi
22.01.2024 - 22:34,
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- Gazze'de can kaybı 25 bin 295'e yükseldi

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 295'e, yaralı sayısı ise 63 bine yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar sürüyor. Bombardımana 108 gündür devam eden İsrail ordusu, ayrım gözetmeksizin bölgedeki her noktayı hedef alırken, can kaybı da artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra son rakamlara ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 190 kişinin hayatını kaybettiğini, 340 kişinin ise yaralandığını belirtti. Çok sayıda Filistinlinin hala enkaz altında olduğunu aktaran Kudra, sivil savunma ekiplerinin ve ambulansların müdahale etmekte zorluk yaşadığını aktardı.

Kudra ayrıca, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 25 bin 295'e, yaralıların sayısının ise 63 bine yükseldiğini duyurdu.

Kaynak: İHA
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