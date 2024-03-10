- Gazze'de can kaybı 31 bini geçti
GAZZE - İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 85 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu, 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı sayısı 31 bin 45'e yükseldi.
İsrail ordusu 156 gündür Gazze Şeridi'ne saldırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 8 saldırı gerçekleştirdiği, 85 kişinin hayatını kaybettiği, 130 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 45'e, yaralananların sayısının ise 72 bin 654'e yükseldiği aktarıldı.
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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i mahkemece tutuklandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, BBP'nin Cumhur İttifakı'yla birlikte seçime girdiğini ve bazı yerlerde kendi adaylarıyla da yarıştığını belirtti. Destici, seçimlerin devlet ve millet için hayırlara vesile olmasını temenni etti ve BBP'nin inandığı değerler için siyaset yaptığını vurguladı.
Şehitlerin anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Saffet Gümüş, Gelibolu'ya geldi.
Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği'ni ziyaret ederek, sektörde yaşanan sorunları dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı.
Çinli otomobil üreticisi Nio'nun yeni ET9 modeli, otomobiller için benzersiz bir özellik sunuyor ve elektrikli aracın şasisi, karı temizlemek için bir köpek gibi sallanıyor. Bu sistem, aracın her dört tekerleğindeki ayrı ayrı kontrol edilebilen hidrolikler sayesinde mümkün oluyor. Nio'nun bu yenilikçi özelliği, kullanıcılara zaman ve emek tasarrufu sağlayarak elektrikli araçların kullanım kolaylığını artırıyor.
NVIDIA, GeForce RTX 50 serisi (Blackwell) ürünlerini geliştiriyor. Blackwell ailesinin Ada Lovelace serisinden farklı olmayan bellek arayüzü yapılandırmalarına sahip olacağı iddia ediliyor. Blackwell serisinin GDDR7 belleği destekleyeceği tahmin ediliyor ve performansı önemli ölçüde artırabileceği düşünülüyor. Blackwell GPU bellek konfigürasyonları, RTX 50 serisinin bellek kapasitesi ve arayüz genişliğini kapsıyor. NVIDIA'nın RTX 50 Blackwell serisi, oyun ve yapay zeka uygulamalarında yeni bir dönem başlatacak gibi görünüyor.
Valve'ın Steam Deck OLED modeli, 1.500 saatlik kullanım sonrasında ekran yanması belirtileri göstermeye başlıyor. Bağımsız testlerde, 1.000 ile 1.500 saat arasında hafif görüntü tutma sorunları ortaya çıktığı tespit edildi. Kullanıcılar, parlaklık ayarlarını düşük tutarak ve HDR kullanımına dikkat ederek ekran ömrünü uzatabilirler.
Bilim insanları, yapay zekanın eğitimi ve büyük veri işlemleri için matematiksel işlemleri gerçekleştirebilen yeni bir biyobilgisayar çipi geliştirdi. Bu çip, modifiye edilmiş DNA molekülleri üzerinde veri depolayarak ve mikroakışkan kanallar kullanarak temel hesaplamalar yapabiliyor. DNA tabanlı veri işleme, depolama ve hesaplama bileşenlerini aynı bileşenle gerçekleştirebilme avantajı sağlıyor ve veri işleme verimliliğini artırıyor. Araştırmacılar, bu cihazı ölçeklendirerek bir gün yapay zeka sistemlerini eğitmek için kullanmayı umuyorlar.
Morris II adlı virüs, yapay zeka hizmetlerini hedef alarak kişisel verileri çalma, propaganda yayma ve kimlik avı saldırıları yapma yeteneğine sahiptir. Bu virüs, yapay zeka destekli sistemlere sızarak manipülasyon yapabilmekte ve zararlı komutlar ekleyerek kendini çoğaltabilmektedir. Yapay zeka teknolojilerinin güvenlik yönleri ve olası zayıf noktaları tartışılmaktadır.
Fatma Turgut, Türkiye'yi gezip arka arkaya 6 şehirde konser verdi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Turgut, hit şarkılarını söylerken özel repertuvarıyla unutulmaz bir konser serisi sundu. Hayranlarıyla samimi bir iletişime sahip olan Turgut, aşk ve ilişkiler konusunda kendini affettiğini söyledi. Ramazan boyunca yeni şarkısı için stüdyoda çalışacak olan Turgut, bir sürpriz hazırlığında olduğunu da belirtti.
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