Gazze\'de Can Kaybı 44 Bin\'i Aştı

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Katliamda her bir detay kan donduran cinsten! Tüm ailesini öldürmeyi kafasına koymuş

2 bin 250 yıl sonra bile kendiliğinden akıp gidiyor

- Gazze'de can kaybı 44 bin 235'e yükseldi

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 44 bin 235'e yükseldi.

İsrail, 7 Ekim 2023'te başlattığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail güçlerinin bölgede 416 gündür aralıksız devam ettirdiği bombardımanda binlerce sivil katlediliyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin son 24 saatte gerçekleştirdiği 2 saldırıda 24 Filistinli hayatını kaybederken, 71 Filistinli de yaralandı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 44 bin 235'e, yaralı sayısının da 104 bin 638'e yükseldiği aktarıldı.