Gazze'de Can Kaybı 50 Bin 208'e Ulaştı - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 50 Bin 208'e Ulaştı

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İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 208'e yükseldi.

27.03.2025 13:54
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- Gazze'de can kaybı 50 bin 208'e yükseldi

GAZZE - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 208'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 25 sivilin hayatını kaybettiği, 82 sivilin ise yaralandığı bildirildi. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise 855 kişinin yaşamını yitirdiği, bin 869 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasına göre İsrail'in Gazze'deki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 50 bin 208'e, yaralı sayısı 113 bin 910'a yükseldi.

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Can Kaybı 50 Bin 208'e Ulaştı - Son Dakika

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