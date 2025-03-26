Gazze'de Can Kaybı 50 Bini Aştı - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 50 Bini Aştı

Gazze'de İsrail saldırılarında toplam can kaybı 50 bin 183'e, yaralı sayısı 113 bin 828'e yükseldi.

26.03.2025 14:26
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- Gazze'de can kaybı 50 bin 183'e yükseldi

Gazze'de 18 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 830 kişi hayatını kaybetti

GAZZE - Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 50 bin 183'e, yaralı sayısının ise 113 bin 828'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 38 kişinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği, 1 Filistinlinin cansız bedeninin de daha önce gerçekleştirilen saldırılarda yıkılan binaların enkazından çıkarıldığı kaydedildi. Ayrıca son 24 saat içerisinde 124 yaralının da hastanelere getirildiği bildirildi. İsrail'in saldırılarına başladığı 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 830'a, yaralı sayısının ise bin 787'ye ulaştığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 50 bin 183'e, yaralı sayısının ise 113 bin 828'e yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: İHA

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