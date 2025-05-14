- Gazze'de can kaybı 52 bin 928'e yükseldi

GAZZE - İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 928'e, yaralı sayısı 119 bin 846'ya yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun saldırılarda bilanço artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde İsrail'in saldırıları sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiği, 125 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 799'a, yaralı sayısının 7 bin 805'e yükseldiği ifade edildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının ise 52 bin 928'e, yaralı sayısının 119 bin 846'ya yükseldiği kaydedildi.