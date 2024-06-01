Gazze'de Çocuklar Açlıktan Ölüyor - Son Dakika
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Gazze'de Çocuklar Açlıktan Ölüyor

Gazze\'de Çocuklar Açlıktan Ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım görevlileri, Gazze'de çocukların açlıktan öldüğünü ve yardımların insanlara ulaşmadığını açıkladı. DSÖ'nün gıda güvensizliği araştırması, beş çocuktan dördünün en az bir gün boyunca yemek yemediğini ortaya koydu. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise kıtlık riskinin altını çizerek, yardımların ulaşması için İsrail'in uluslararası hukuka saygı göstermesi gerektiğini belirtti. BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ise Gazze'deki sağlık krizine dikkat çekerek, ateşkesin bu durumu sona erdireceğini vurguladı.

01.06.2024 10:18
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(ANKARA) – Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Gazze'de çocukların açlıktan öldüğünü açıkladı. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke ise, kısıtlamalar sebebiyle yardımların insanlara ulaşmadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım görevlileri cuma günü yaptıkları açıklamada, Gazze'deki insanlara çok az yardım ulaştığını ve çocukların açlıktan öldüğünü belirtti. Yetkililer, İsrail'e savaşın yıktığı bölgeye hayat kurtarıcı yardımların güvenli bir şekilde ulaştırılması konusunda uluslararası hukuka saygı göstermesi için yeni bir çağrıda bulundu.

DSÖ'nün gıda güvensizliği araştırması, her beş çocuktan dördünden fazlasının "üç gün içinde en az bir kez tüm gün boyunca yemek yemediğini" tespit etti. Bu tespitin ardından BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında konuşan DSÖ sözcüsü Dr. Margaret Harris, "Bunlar bütün gün yiyecek alamayan beş yaş altı çocuklar. Yani, 'Erzaklar ulaşıyor mu?' diye soruyorsunuz. Hayır, çocuklar açlıktan ölüyor" dedi.

"Yardımlar, insanlara ulaşmıyor"

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke de aynı toplantı ölümcül yetersiz beslenme ve kıtlık riskinin altını çizdi. Laerke, "Kıtlığı önlemek ve gördüğümüz her türlü dehşeti engellemek için muhtaç oldukları miktarda gıda alamadıklarını söyleyebilirim. Şu anda ellerine geçen çok çok az" ifadelerini kullandı.

Yardım erişiminin önündeki engellerle ilgili soruları yanıtlayan Laerke, İsrailli yetkililerin uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırma yükümlülüklerini hatırlattı. Laerke, "Bu yükümlülük sınırda bitmiyor. Sınırın sadece birkaç metre ötesine yardım bırakıp sonra arabayla uzaklaştığınızda ve sonra da insani yardım görevlilerinin aktif çatışma bölgelerinden geçerek - ki bunu yapamazlar - yardımları almalarını beklediğinizde de bitmez. Dolayısıyla, sorunuza cevap vermek gerekirse, hayır, gelen yardımlar insanlara ulaşmıyor" dedi.

OCHA sözcüsü, cuma günü Gazze'de devam eden ölümcül İsrail bombardımanı haberlerinin ortasında, yardım konvoyları için kara geçişlerinin "yardımları geniş çaplı ve hızlı bir şekilde ulaştırmanın tek yolu olmaya devam ettiğini" vurguladı ve ekledi:

"Bu kara geçişlerinden daha fazlasına ihtiyacımız var ve bu geçişlerin açık olması ve bırakılan yardımları almak için güvenli bir şekilde kullanılması gerekiyor."

BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı da sağlık krizine dikkat çekti

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) da İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve uyguladığı kısıtlamalara ilişkin bu hafta sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Gazze'deki aileler eşi benzeri görülmemiş bir acil sağlık kriziyle karşı karşıya. İnsanlar her gün yaralanma, travma, hijyen eksikliği, bulaşıcı hastalıkların yayılması, yeterli gıda ve su eksikliği ve ilaçlara ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişim gibi sorunlar yaşıyor" denildi.

Ajans, bu durumun ancak ateşkes ile sona erebileceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Çocuklar Açlıktan Ölüyor - Son Dakika

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