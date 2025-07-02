GAZZE, 2 Temmuz (Xinhua) -- Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin diyaliz departmanındaki bir sağlık çalışanı, 1 Temmuz 2025.
Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle diyaliz hizmetlerinin askıya alınması sonucu yaklaşık 350 hastanın hayatı tehlikeye girdi. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Gazze'de Diyaliz Hizmetleri Askıya Alındı - Son Dakika
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