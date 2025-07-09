Gazze'de Hamile Kadınlar Açlıkla Mücadele Ediyor

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), İsrail'in yardım girişini engellediği ve saldırılarıyla insani felakete sebep olduğu Gazze'de 50 bin hamile ve emziren kadının günlerdir yemek yiyemediğini duyurdu.

UNFPA Arap Devletleri Bölge Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hamile kadınlar, anneler ve bebeklerin zor şartlarla mücadele ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Gazze'de 50 bin hamile ve emziren kadın günlerdir yemek yemiyor. Bebekler çok erken, çok küçük doğuyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in insani yardım girişini kısıtladığı Gazze'de bebeklerini emziren annelerin son derece yetersiz beslendiğine dikkati çekilen açıklamada, Gazze'de bebek mamasının da bittiği vurgulandı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde yenidoğanlar ölüm veya ömür boyu sürecek sağlık sorunları riskiyle karşı karşıya. Bu önlenebilir, Gazze'yi insani yardım girişine açın." ifadelerine yer verildi.

Gazze'nin sınır kapılarını kapatarak insani yardım girişini mart ayından bu yana engelleyen İsrail, bölgede saldırılarıyla insani felakete sebep oluyor.

Sivil altyapı ve yerinden edilen Filistinlileri sistematik olarak hedef alan İsrail ordusu, Gazze'de açlıkla mücadele eden ve yiyecek bulma umuduyla ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan bölgelere yaklaşan Filistinlileri de hedef alıyor.

İsrail'in ölüm tuzağı olarak kullandığı sözde insani yardım dağıtım merkezlerinde Filistinlileri hedef aldığı sistematik saldırılar sonucu 27 Mayıs'tan bu yana ölenlerin sayısı 766'ya, yaralananların ise 5 bin 44'e çıktı.