Gazze'de Hastane Kalmadı

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İsrail'in soykırımı sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hasta ve yaralılara hizmet verecek hastane kalmadığı belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinin hizmet dışı kaldığı, artık hasta ve yaralılara hizmet vermediği belirtildi.

Açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde Kemal Advan, Beyt Hanun ve Endonezya olmak üzere 3 devlet hastanesi bulunduğu ve hepsinin İsrail tarafından hizmet dışı bırakılarak yıkıldığı ifade edildi.

Sağlık hakkının tüm yasa ve sözleşmelerle güvence altına alınan bir hak olduğuna işaret edilen açıklamada, ilgili uluslararası taraflara ölüme mahkum edilen çocuklar, hamile kadınlar, hastalar ve yaralılar dahil olmak üzere binlerce Filistinlinin mahrum bırakıldığı bu hakkın yeniden sunulması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.