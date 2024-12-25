Gazze\'de Her Saat Bir Çocuk Ölüyor

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GAZZE, 25 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde her saat başı bir çocuğun öldürüldüğünü duyurdu.

UNRWA salı günü yaptığı basın açıklamasında "Burada çocuklara yer yok. UNICEF'e göre savaşın başlangıcından bu yana Gazze'de 14.500 çocuğun öldürüldüğü bildirildi. Her saat başı bir çocuk öldürülüyor. Bunlar sadece rakam değil. Bunlar yarım kalan hayatlardır" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, "Çocukların öldürülmesi haklı gösterilemez. Hayatta kalan çocuklar fiziksel ve duygusal yaralar almış durumda. Eğitimden mahrum bırakılan Filistinli çocuklar Gazze'deki enkazın arasında yaşam mücadelesi veriyor. Bu çocuklar için zaman daralıyor. Hayatlarını, geleceklerini kaybeden çocuklar, umutlarını da büyük oranda kaybetti" ifadelerine yer verdi.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin salı günü yaptığı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 45.338'e yükseldi.