Gazze'de İsrail Hava Saldırısı: 8 Ölü

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(ANKARA) - İsrail'in bu sabah Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin devlet medyasında yer alan haberlere göre; İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bulunan Tuffah Mahallesi'nin doğusunu bombalaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Balah'ta Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilerle Dayanışma Ajansı'na (UNRWA) ait olduğu iddia edilen bir araca düzenlenen saldırıda da 2 kişinin öldüğü belirtilirken; Beyt Lahya'daki depoların hedef alındığı hava saldırılarında da can kaybının 2 kişi olduğu kaydedildi. Yaralanan kişi sayısı hakkında ise bilgi verilmedi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürerek 42 bin 718 kişinin ölümüne, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yüz bin 282 kişinin ise yaralanmasına neden oldu.