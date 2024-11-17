Gazze'de İsrail Saldırısında 96 Ölü

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Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzey ve orta kesiminde düzenlediği 6 saldırıda ilk belirlemelere göre 96 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin yaralandığını açıkladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in son saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son birkaç saatte kuzeydeki Beyt Lahiya'da sivillerin kaldığı bina ve evlere 4 "vahşi katliam" gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 72 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail'in ayrıca orta kesimde yer alan Nusayrat ve Bureyc mülteci kamplarına da iki saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı. Saldırılarda 24 Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail saldırılarında en az 15 kişinin kayıp olduğu, 60 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"İsrail ordusu, hedef aldığı ev ve binalarda yerlerinden edilmiş onlarca sivilin bulunduğunu; çoğunun kadın ve çocuk olduğunu biliyordu. Bu kişiler, kendi yaşadığı mahallelerinden sürüldüler ve onları uçaklardan atılan tonlarca füze takip etti."

İsrail'in sivilleri, çocukları ve kadınları hedef almaya devam eden katliamlarının kınandığı açıklamada, "yerinden edilmiş Filistinlilere yönelik bu korkunç katliamlara" tepki gösterilmesi çağrısında bulunuldu.