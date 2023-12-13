Gazze\'de İsrail saldırısının ardından enkaz altından eşyalarını toplayan kız çocuğu

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GAZZE, 13 Aralık (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail'in düzenlediği hava saldırısının ardından bir binanın enkazından eşyalarını toplayan bir kız çocuğu, 12 Aralık 2023.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamada, Hamas-İsrail çatışmaları sonucunda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 18.400'ü aştığı bildirildi. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)
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