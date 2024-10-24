Gazze'de Okula Saldırı: 17 Ölü, 52 Yaralı

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı okula düzenlediği saldırıda 9'u çocuk 17 kişi öldü, en az 52 kişi yaralandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda sığınma merkezi olarak kullanılan okulu bombaladığı belirtildi.

Saldırıda 9'u çocuk 17 Filistinli yaşamını yitirdi, en az 52 kişi de yaralandı.

Öte yandan, İsrail ordusunun kuzeydeki Gazze kentine düzenlediği hava saldırılarında bir kişinin öldüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun güneydeki Refah kentinde bir motosikleti hedef alması sonucu bazı vatandaşların yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 847 Filistinli öldü, 100 bin 544 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.