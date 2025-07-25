Gazze'de Ressamın Boş Tencere Mesajı - Son Dakika
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Gazze'de Ressamın Boş Tencere Mesajı

25.07.2025 15:18
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Rağde Bilal Şeyh el-Iyd, açlık ve savaşın izlerini boş tencerelerle resmediyor.

İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde, boş tencereler Filistinli kadın ressamın boya malzemesi oldu.

İçinde yemek pişirilmesi gereken tencereleri boya malzemesi olarak kullanan 23 yaşındaki ressam Rağde Bilal Şeyh el-Iyd, Gazze'de artık tencerelerin kaynamadığı ve insanların açlığa mahkum edildiği mesajını veriyor.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'tan Han Yunus'un Mevasi bölgesine göç etmek zorunda kalan Rağde, ailesiyle birlikte enkazlar arasındaki bir çadırda yaşıyor.

Filistinli genç ressam, İsrail'in devam eden saldırılarına ve sistematik aç bırakma politikasına rağmen resim yapmaya ve Gazze halkının sesini dünyaya duyurmaya çalışıyor.

Refah'ta İsrail saldırılarında yıkılan evinin enkazında çocukluğundan beri yaptığı resimleri ve ekipmanlarını kaybeden Rağde, artık resimlerini, içinde yemek pişmesi gerekirken yaşanan kıtlık nedeniyle boş kalan tencerelerden elde ettiği "is"le yapıyor.

Röportaj sırasında patlayan bombalara, Filistinli genç kadın gülüp geçiyor

Rağde'nin, boş tencerelerin altındaki "is"i kullanma fikrinin nasıl doğduğunu ve Gazze'deki insani durumu anlattığı sırada yakınlarda 2 bombalı saldırı gerçekleşiyor.

Filistinli genç kadının bu saldırılara gülüp geçmesi ve röportajı sürdürmesi, Filistinlilerin içinde bulunduğu psikolojik durumu gözler önüne seriyor.

İçlerinde yemek pişmesi gereken tencerelerden boya malzemesi yapıyor

Çocukluğundan beri resim yapan ama savaş 2 yıla yakın bir zamandır sürdüğü ve elindeki boyalar tükendiği için alternatif boya malzemeleri kullanmaya mecbur kalan Rağde, değişik bir yola başvurmuş.

Onun kullandığı bu yöntem, hem sevdiği işi yapmasına hem de dünyaya mesaj vermesine olanak tanıyor.

"İçlerinde yemek olması gereken tencereleri ben resim yapmada kullanıyorum. Tencerelerin altından aldığım isi kullanıyorum. Bu tencerelerde yemek olması gerekirdi ama yok. Resimlerde de özellikle Gazze'de yaşanan açlığı resmediyorum." diyen Rağde, Refah Sınır Kapısı'nda tonlarca gıda varken Gazze'de açlıktan öldüklerini vurguladı.

"Resim yapmak bana nefes aldırıyor"

Refah'taki evleri bombalanınca bütün resim ekipmanları, boyaları ve resimlerinin enkaz altında kaldığını söyleyen Rağde, Han Yunus'ta ilk başta kül kullanarak resim yapmaya çalıştığını ancak istediği sonucu alamadığını bu nedenle de "is" kullanmaya karar verdiğini ifade etti.

"İs"le resim çizmek çok zor olsa da sevdiği işi yapmaktan geri kalmamak için bu yöntemi kullanmak zorunda kaldığını dile getiren Rağde şöyle devam etti:

"Resim yapmak bana nefes aldırıyor. Gerçek dünyadan uzaklaştığım ve hayal dünyasına daldığım tek yer burası. Bu sayede bombardımandan kendi dünyama kaçıyorum.

Boş tencereler de Gazze'de yaşanan açlığı ifade ediyor. Ben bu tencereleri kullanarak, 'Gazze'de açlığa rağmen direndiğim' mesajını veriyorum. 'Aç olduğumuz, yetenekli bir ressam olduğum, dünyanın beni görmesini istediğim, Gazze halkının güven içinde yaşaması gerektiği' mesajını veriyorum."

Kısacık ömründe birçok savaş gördü

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü soykırım Rağde'nin kısacık ömründe gördüğü ilk savaş da değil.

Birçok savaşa tanık olan, sonuncusunda da bir ay önce amcasını kaybeden, röportaj öncesinde de bir diğer amcasını kaybettiğini öğrenen Rağde, evleri yıkılmış, defalarca yer değiştirmiş ve sevdiklerini kaybetmiş olsa da bir gün hayallerini gerçekleştirme umudu taşıdığını söyledi.

Ailesinde de kendisi gibi yetenekli ve başarılı kardeşleri olduğundan bahseden Rağde, yaptığı resimlerle bir gün sergi açmayı hayal ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Ressamın Boş Tencere Mesajı - Son Dakika

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