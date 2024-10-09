Gazze'de Sağlık Durumu Tehlikeli - Son Dakika
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Gazze'de Sağlık Durumu Tehlikeli

İsrail'in saldırıları hasta tahliyelerini engelliyor, Gazze'de yaralı ve ölü sayısı artıyor.

09.10.2024 16:17
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yetkilisi Mahir Şamiye, İsrail ordusunun kara saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin kuzeyinde tahliye çağrısı yapmasına rağmen hastaların nakil süreçlerini gözaltı ve aramalarla aksattığını söyledi.

Bakanlık yetkilisi Şamiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde güvenlik durumu kötüleşiyor." dedi.

Şamiye, "İsrail, hasta çocukların Kemal Advan Hastanesi'nden tahliyesi konusunda uluslararası arabulucular üzerinden varılan mutabakatları ihlal etti. Bir sağlık çalışanını gözaltına aldı. Yapılan aramalar hasta ve yaralıların tahliyesine engel oluyor." diye konuştu.

Gazze'nin kuzeyinde son 24 saatte ölen ve yaralananların sayısı arttı

Şamiye, uluslararası örgütlerin 5 Filistinli çocuğu tahliye etmek için İsrail ordusuyla koordineli çalışmasına rağmen, İsrail askerlerinin çocukları taşıyan ambulansları durdurup uzun süre arama yaptıklarını söyledi.

Tahliyesi zor hasta ve yaralılara değinen Şamiye, "Kemal Advan Hastanesi'nde 7'si yoğun bakımda 44 hasta mevcut, Endonezya Hastanesi'nde de 30'a yakın hasta var. Bunların nakledilmesi zor." şeklinde konuştu.

Şamiye, Gazze'nin kuzeyinde son 24 saatte ölü ve yaralı sayısının arttığını belirterek, "Çok sayıda ölünün yanı sıra son 24 saatte Kemal Advan Hastanesi'ne 177 yaralı getirildi. Hastanede ilaç, tıbbi malzeme ve sağlık personeli sıkıntısı da sürüyor." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun aralıksız saldırılarına değinen Şamiye, sağlık ve sivil savunma ekiplerinin İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki çok sayıda ölü ve yaralıya ulaşamadığını aktardı.

Şamiye, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelerde zor koşullar altında hala yüzbinlerce Filistinli yaşıyor." dedi.

İsrail ordusu, üst üste 4 gündür Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik kara saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı yerlere yeni kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgedeki Filistinlileri zorla göç ettirmeye çalışıyor.

İsrail saldırıları, başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve Beyt Lahiye bölgelerinde yoğunlaşıyor.

İsrail ordusunun 6 Ekim'de duyurduğu kara saldırısı, Gazze'ye saldırıların başlamasından bu yana Cibaliya kampına düzenlediği 3. kara saldırısı olarak kayda geçti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler, İsrail ordusunun ilk kez bu bölge için tahliye çağrısında bulunduğu 14 Ekim 2023'ten bu yana evlerini ve yaşadıkları yerleri terk etmeyi reddediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan, Endonezya ve El Avde hastanelerinin boşaltılmasını talep ettiğini, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'nde olduğu gibi bu hastanelerin tahliye edilmemesi durumunda "öldürme, yıkım ve tutuklama" tehditleri savurduğunu açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 10 Filistinli öldü, 97 bin 720 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Sağlık Durumu Tehlikeli - Son Dakika

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