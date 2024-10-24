Gazze'de Saldırılar Ekonomiyi Çökerdi

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GAZZE, 24 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail saldırılarının Gazze Şeridi'ni 1950'lerin başlarına geri götürdüğünü söyledi.

Lazzarini Çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, BM'nin en son araştırmalarından birine atıfta bulunarak, saldırıların Filistin ekonomisini yıkıma uğrattığını ve Gazze nüfusunun neredeyse tamamını yoksul bıraktığını ve bunun sonucunda sağlık ve eğitim gibi yaşamsal faaliyetlerin 70 yıl gerilediğini söyledi.

Lazzarini, "Bu durum ne kadar uzun sürerse, yüz binlerce kız ve erkek çocuğunu öğrenme ortamına geri döndürmek de o kadar uzun zaman alacak ve bu büyük kayıpları telafi etmek de o kadar zor olacak" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 42.792'ye yükseldi.