Gazze'de Şifa Hastanesi'nde 48 Cenaze Çıkarıldı - Son Dakika
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Gazze'de Şifa Hastanesi'nde 48 Cenaze Çıkarıldı

İsrail saldırıları sonucu Şifa Hastanesi bahçesine gömülen 48 cenaze, sivil savunma ekipleri tarafından çıkarıldı.

13.03.2025 19:10
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- Gazze'de Şifa Hastanesi bahçesine gömülü 48 cenaze çıkarıldı

GAZZE - İsrail saldırılarında hayatını kaybederek Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi tesisi olan Şifa Hastanesi'nin bahçesinde gömülen 48 cenaze sivil savunma ekipleri tarafından çıkarıldı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin 2. aşamasına ilişkin görüşmeler devam ederken, Gazze Şeridi'nde enkaz ve toplu mezarlara ilişkin incelemeler sürüyor. Filistin Sivil Savunma ekipleri, İsrail'in şeridin en büyük tıbbi tesisi olan Şifa Hastanesi'ne yönelik bombardımanında hayatını kaybederek hastanenin bahçesine gömülen 48 Filistinlinin cenazesinin çıkarıldığını bildirdi. Açıklamada, 38 cenazenin aileleri tarafından teşhis edildiği ve başka mezarlıklara defnedileceği kaydedilirken, kimliği tespit edilemeyen 10 cenazenin mezardan çıkarılarak Sağlık Bakanlığı Adli Tıp Birimi'ne teslim edildiği ifade edildi. Hastane bahçesinde gömülü 160 cenazenin olduğu belirtilen açıklamada, naaşların taşınma sürecinin birkaç gün süreceği vurgulandı.

"Oğlumun cesedinin nerede olduğunu bilmiyorum"

Hastane bahçesinde defnedilenler arasında oğlu olan anne Muna Ebu Aita, "İsrail'in hava saldırılarından kaçarak Şifa Hastanesi'ne geldik. Hastane kuşatması sırasında bir İsrailli keskin nişancı 29 yaşındaki oğlum Mazen Ebu Aita'yı öldürdü. İsrail ordusu bizi hastaneden çıkardı ve oğlumun cesedinin nerede olduğunu bilmiyorum. Bazı aile üyeleri bana onun bir toplu mezara gömüldüğünü söyledi ama nerede olduğunu bilmiyorum" dedi.

Teykililere çağrı yapan Ebu Aita, "Oğlumun cenazesini resmi mezarlığa götürüp defnedebilmem için bana yardım etmeleri konusunda tüm sorumlu makamlara çağrıda bulunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Şifa Hastanesi'nde 48 Cenaze Çıkarıldı - Son Dakika

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