Gazze'de Tıbbi Cihaz Krizi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında sağlık tesislerindeki çok sayıda tıbbi cihazın zarar görmesinden sonucu görüntüleme hizmetlerinin durma noktasına geldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de yaşanan savaş nedeniyle tıbbi görüntüleme cihazlarında ciddi yetersizlik oluştuğu ve bunun sağlık krizini derinleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığının acil olarak temel röntgen cihazları, mobil röntgen cihazları ve ortopedik cerrahi operasyonlarda kullanılan görüntüleme cihazlarına ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle sağlık tesislerinde çok sayıda tıbbi cihazın yakıldığı kaydedilen açıklamada, hastaneler ile sağlık merkezlerinde görüntüleme hizmetlerinin durma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü saldırılar sırasında sağlık altyapısının ağır zarar gördüğü belirtilmişti.

Açıklamada, İsrail ordusunun ağır saldırıları, yıkım ve ablukası nedeniyle sağlık sisteminin çöküşün eşiğine geldiği, Gazze Şeridi'nde, tıbbi görüntüleme cihazlarının yüzde 76'sının kullanılamaz halde olduğu kaydedilmişti.