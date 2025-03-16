Gazze'de Toplu İftar Etkinliği

- Gazze'de ağır bombardımana maruz kalan kampta toplu iftar

GAZZE - Gazze Şeridi merkezinde İsrail saldırılarında ağır bombardımana maruz kalan Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Filistinliler, oruçlarını toplu iftar organizasyonunda açtı.

İsrail'in bombardımanına ara verdiği Gazze Şeridi'nde Filistinliler, Nuseyrat Mülteci Kampı'nda toplu iftar organizasyonunda oruçlarını açtı. İsrail saldırılarında ağır bombardımana maruz kalan kamptaki uzun iftar sofrasında Filistinliler ilahiler ve dualar eşliğinde yemeklerini yedi.

Nuseyrat Mülteci Kampının önde gelen isimlerinden Dr. Halil Jaradat yaptığı açıklamada, "Bu etkinlik onlarca Filistinli aileye maddi ve manevi destek sağlama çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Filistinlilere birlik çağrısında bulunuyor ve dünya halklarını, Filistin halkının maruz kaldığı ve her şeyi yok eden imha savaşını durdurmak için birleşmeye çağırıyoruz. Uluslararası toplumu ve insani yardım alanında çalışan tüm kurumları Filistin halkına destek olmaya çağırıyoruz" dedi. Jaradat, etkinliğin, aylardır şiddetli İsrail saldırılarına maruz kalan yüzlerce Filistinlinin kalplerine neşe getirmeyi amaçladığını söyledi.