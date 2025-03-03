Gazze'deki Ateşkesin Önemi Vurgulandı

Güncel

GAZZE, 3 Mart (Xinhua) -- Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının çökmesi halinde bölgede yeni bir yıkım yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Komitenin başkanı Mirjana Spoljaric pazar günü yaptığı açıklamada, "sayısız hayat kurtaran ve büyük acıların yaşandığı bir dönemde umut ışığı olan" ateşkesin, "bölgenin yeniden umutsuzluğa sürüklenmesini önlemek için zorunlu olduğunu" söyledi.

"Komite, tarafsız insani arabulucu olarak ilgili tarafların talebi doğrultusunda esirlerin kritik önemdeki salıverilmelerinin güvenli şekilde gerçekleşmesini sağlayarak ateşkesi ilerletmek için haftalarca çalıştı" diyen yetkili, komitenin İsrailli rehineler ve Filistinli esirlerin güvenli şekilde geri dönüşünü sağlama konusundaki sarsılmaz kararlılığını dile getirdi.

Spoljaric, tüm tarafları ateşkesi sürdürmek için her türlü çabayı göstermeye, insani yardımın Gazze'ye girişinin devam etmesine izin vermeye ve başka çatışmaların yaşanmasını engellemeye çağırdı.

Hamas ve İsrail arasındaki üç aşamalı anlaşmanın 42 günlük ilk aşaması, cumartesi günü sona ererken sonraki aşama konusunda henüz bir ilerleme kaydedilmedi.