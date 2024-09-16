Gazze'deki Can Kaybı 41 Bin 226'ya Yükseldi

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- Gazze'de can kaybı 41 bin 226'ya yükseldi

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 226'ya, yaralıların sayısı ise 95 bin 413'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 346 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 76 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 41 bin 226'ya, yaralıların sayısının 95 bin 413'e yükseldiği kaydedildi.