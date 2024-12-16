Gazze'deki 'Nefes Alan Kıyafetler' Sergisi - Son Dakika
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Gazze'deki 'Nefes Alan Kıyafetler' Sergisi

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin kıyafetleri Gazze'de sergileniyor, acı gerçekler yansıtılıyor.

16.12.2024 16:47
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İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazından çıkarılan kıyafetler, bazılarına sembol isimler ve olaylar resmedilerek Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda sergileniyor.

Kampta yıkılmayan bir duvar ve brandaya asılan kıyafetler Filistinlilerin yaşadığı acı gerçekleri ve İsrail'in yürüttüğü soykırımı gözler önüne seriyor.

"Nefes Alan Kıyafetler" adı verilen sergide çoğunluğu parçalanmış kıyafetlerden bazılarının üzerine sembol kişi, olay ve sözleri içeren çeşitli resimler çizilmiş.

Sergilenen kıyafetler arasında en öne çıkanlar ise evinin yıkıntıları arasında çığlık atan bir anneyi tasvir eden yırtık tişört ve Filistinli şair Mahmud Derviş'in "Bu dünyada yaşamaya değer hiçbir şey yok" şeklindeki sözlerinin resmedildiği tişört oldu.

Tala'nın patenleri

Etkinlikte, özellikle İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocuklara ait kıyafetlerin sergilenmesine önem verilmiş.

İsrail'in patenleriyle kaydığı sırada öldürdüğü 9 yaşındaki Filistinli Tala Ebu Acve'nin patenleri de sergide unutulmamış.

Tala, pembe renkli patenleriyle arkadaşıyla dışarıda oynadığı sırada İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Sergiyi hayata geçiren Filistinli gençler AA muhabirine, sanatın Gazze halkının sesi olduğunu ve İsrail soykırımını belgeleyen bir araç özelliği taşıdığını dile getirdi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 55 bin 28 Filistinli öldü, 106 bin 962 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 811 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki 'Nefes Alan Kıyafetler' Sergisi - Son Dakika

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