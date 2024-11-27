Gazze'deki Okula Saldırıda 12 Ölü - Son Dakika
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Gazze'deki Okula Saldırıda 12 Ölü

İsrail ordusu, Gazze'deki Tabiin Okulu'na düzenlediği saldırıda 12 kişinin ölümüne neden oldu.

27.11.2024 15:46
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İsrail ordusunun bu sabah Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 12'ye çıktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail'in vurduğu Gazze kentinin Ed-Derec Mahallesi'ndeki Tabiin Okulu'nda can kaybının arttığını belirtti.

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulda hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği kaydedildi.

Sağlık kaynakları, bu sabah Tabiin Okulu'na düzenlenen İsrail saldırısında 3'ü çocuk 10 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını aktarmıştı.

İsrail, Tabiin Okulu'nda daha önce de katliam yapmıştı

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Gazze kentindeki Tabiin Okulu, daha önce de İsrail'in kanlı katliamına sahne olmuştu.

İsrail savaş uçakları 10 Ağustos'ta Tabiin Okulu'nu bombalamış, saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 100 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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