Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı

05.05.2026 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin hükümeti, Gazze'deki sağlık krizi için uluslararası müdahale talep etti.

Filistin hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yol açtığı ağır sağlık ve çevre koşulları nedeniyle yerinden edilenler arasında ciddi hastalıkların yayılmasına karşı acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Hükümet İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, hükümetin Ramallah'ta Başbakan Muhammed Mustafa başkanlığında düzenlediği haftalık toplantıda, Gazze'deki durumun, ciddi bir sağlık felaketine işaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, su kirliliği, İsrail'in kanalizasyon altyapısını tahrip etmesi, biriken atıklar nedeniyle kemirgen ve sivrisineklerin yayılması ile temizlik ve sağlık malzemelerinin girişinin engellenmesinin krizi derinleştirdiği ifade edildi.

Uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamada, "Yerinden edilenler arasında salgınların yayılmasını sınırlamak için tıbbi ve koruyucu malzemelerin temini amacıyla acil müdahalede bulunulması" istendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından bugün yapılan açıklamada, İsrail'in yardımları engellemesi nedeniyle şiddetli ilaç kıtlığı ve farelerin yayılması sonucu Gazze'deki Filistinlilerde cilt enfeksiyonu vakalarının arttığı kaydedilmişti.

Gazze Şeridi'ndeki sağlık koşullarının kötüleştiği konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, "Gazze'deki Filistinliler, fareler, sıçanlar, bitler, pireler ve akarların yayılmasından kaynaklanan cilt enfeksiyonlarından giderek daha fazla muzdarip oluyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Sağlık ekiplerinin, sayıları 1000'leri bulan vakaların yaklaşık yüzde 40'ını tedavi ettiği belirtilen açıklamada, bu hastalıkların normal şartlarda basit ilaçlarla kolayca tedavi edilebileceği ancak ilaç eksikliğinin buna engel olduğu vurgulanmıştı.

"Yılın başından bu yana 17 binden fazla vaka kaydedildi"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 25 Nisan'da yaptığı açıklamada, yılın başından bu yana Gazze Şeridi'nde kemirgenler ve dış parazitler kaynaklı 17 binden fazla vaka kaydedildiğini duyurmuştu.

Örgüt, Gazze'deki "çaresiz ve tehlikeli" koşulların iyileşme çabalarını engellemeye devam ettiğini belirterek, aileler arasındaki enfeksiyon oranlarının arttığına dikkat çekmişti.

İsrail yönetimi, 2006 yılından beri abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne karşı Ekim 2023'te başlattığı ağır bombardımanla on binlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve halkının çoğunun yerinden edilmesine yol açtı.

Gazze'deki hükümetin verilerine göre, İsrail ordusu, Ekim 2025'e kadar, 2 yıl boyunca sürdürdüğü saldırılarla 2,3 milyona yakın nüfusa sahip Gazze Şeridi'ndeki evlerin neredeyse yüzde 90'ını yerle bir etti.

İsrail'in bölgede oluşturduğu ağır yıkım sebebiyle Gazze Şeridi'nde 1,5 milyondan fazla Filistinli kanalizasyon, su ve elektrik gibi altyapının şebekelerinin olmadığı çadır kampları ve sığınma merkezlerine sığınmak zorunda kaldı.

Tel Aviv yönetimi sağlanan ateşkesin üzerinden 6 ay geçtiği halde Gazze Şeridi'ne uyguladığı sıkı ablukayı sürdürerek 2 milyonu aşkın Filistin halkını birçok temel ihtiyaç ve hizmetten mahrum bırakıyor.

UNRWA'ya bağlı ekipler, sağlık risklerini azaltmak için yerinden edilenlerin kaldığı kamplar ve sığınma merkezlerinde temizlik ve ilaçlama çalışmalar yapıyor ancak altyapının olmaması nedeniyle haşerelerin yayılmasını önleyemiyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Opsiyon devreye girdi Lemina 1 yıl daha Galatasaray’da Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da
Putin ve Zelenski’den peş peşe ateşkes kararı Putin ve Zelenski'den peş peşe ateşkes kararı
Tümer Metin’den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek Tümer Metin'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia! Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek
DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor
Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore’ye gidiyorlar Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore'ye gidiyorlar
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu 13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu

17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 18:31:45. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.