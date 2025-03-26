Gazze İçin İftar Programı Düzenlendi

Konya'da düzenlenen "Gazze İçin Ümmet İftarı" programında katılımcılar su, simit ve hurmayla orucunu açtı.

İsrail ordusunun 18 Mart'ta saldırılarını yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozarak Gazze'de başlattığı saldırılara ise tepkiler sürüyor.

Konya'da Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) Kültürpark'ta düzenlediği "Gazze İçin Ümmet İftarı" programında katılımcılar, orucunu simit, hurma ve su ile açtı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunduğu programda İsrail aleyhine sloganlar atıldı, Gazze başta olmak üzere zulüm gören tüm mazlumlar için dua edildi.

AGD Konya Şube Başkanı Durmuş Ali Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Kadir Gecesi'nin idrak edildiğini anımsattı.

Kutsal bir gecede ellerin semaya açıldığını aktaran Kara, "Müslümanlar için en kıymetli gecede, Gazze, Doğu Türkistan başta olmak üzere zulüm gören mazlum varsa onlar için rabbimize dua ediyoruz. Mazlumlar, bu 'Kadir Gecesi'nde felaha, kurtuluşa ulaşsın' diye ellerimizi açtık. Gazze'de bu kadar sıkıntı varken temel insani ihtiyaçlar bile karşılanamazken burada verdiğimiz menü aslında oldukça zengin. Su, hurma ve simidimiz var. Onları anlamaya çalışmak için böyle bir organizasyonu gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.