Gazze Şeridi\'nde Açlık Krizi: İnsanlar Yiyecek Bulmak İçin Mücadele Ediyor

İsrail'in yaklaşık 4 aydır hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere dört bir yanında insanların büyük çoğunluğu açlıkla karşı karşıya kaldı.

Bölgedeki Filistinlilerin çoğunluğu, güvenli ve temiz gıda bulamama nedeniyle ciddi bir açlık sorunu yaşıyor.

Bir deri bir kemik kalmış bedenleri ve çökmüş gözleriyle Gazzeliler, hayatta kalma için yiyecek sağlamanın yollarını arıyor.

İsrail'in yardımlarının girişini dahi engellediği kuzey kentleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'nde, İsrail kuşatmasının yoğunlaşması nedeniyle Filistinliler yiyecek olarak yabani bitki ve hayvan yemine başvurmak zorunda kalıyor.

Binlerce Gazzeli ise yiyecek bulamadığı için tek bir lokma bile yemeden günler geçiriyor.

Aç kalan sokak hayvanları da defnedilemeyen cesetleri yemeğe başladı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana aralıksız sürdürdüğü saldırıların yoğunluğu nedeniyle sokaklarda kalan ve gömülemeyen cesetler, açlıkla burun buruna kalmış köpekler ve diğer hayvanlar tarafından yenilmeye başlandı.

İsrail saldırısında Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin cansız bedenlerini sokak hayvanlarının yediği görüntüler sosyal medyada infiale neden olmuştu.

Sosyal medyada yer alan ve Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta kayda alındığı belirtilen görüntülerde İsrail saldırısında öldürülen bazı Filistinlilerin cesetleri görülüyor.

Açlık, bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden oluyor

Çocuklar başta olmak üzere Filistinliler, yetersiz beslenmeden muzdarip. Bu da bağışıklığın zayıflamasına ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden oluyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) geçen kasım ayında yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana uyguladığı abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşayan herkesin "gıda güvensizliği" yaşadığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeier de yaptığı açıklamada, "Hastanelerde ve ameliyathanelerde su ve yemek için yalvaran hastalarımız var. Barınaklarda günü nasıl geçireceğini bilmeyen insanlar var. Yetersiz beslenen ve aşırı açlık çeken kişiler, bedenlerinin zayıf düşmesi problemiyle karşılaşıyor. Vücut zayıfladığında hastalıklara çok kolay yakalanıyor." sözlerine yer vermişti.

Bir lokma yiyecek için ölüm yolculuğu

Büyük çoğunluğunun açlıkla karşı karşıya kaldığı Gazzeliler, yiyecek elde etmek için çıktıları yolculuklarda, İsrail güçleri tarafından topçu atışlarıyla hedef alınarak öldürülüyor.

İsrail ordusu saldırıların başından bu yana bölgede Filistinlilerin birkaç ekmek alabilmek için kapılarında sıra oldukları fırınları vurmuştu.

İsrail'in saldırıları sürdükçe yaşam koşullar kötüleşti ve Gazzeliler arasında açlık sorunu şiddetlendi. Sınırlı sayıda yardım tırının kuzey kentleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'ne ulaşmasına izin verilmesiyle birlikte İsrail, hayatta kalmak için az da olsa yardım almayı ümit eden Gazzelilerin toplandığı alanı da hedef aldı.

İsrail ordusu 25 Ocak Perşembe günü de Gazze kentinin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden gelen insani yardım tırlarını bekleyen bir grup Filistinliyi bombaladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin açıklamasında, "İsrail işgali, Gazze'de Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyen binlerce aç insana karşı yeni bir katliam gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

İsrail güçlerinin insani yardım tırlarını bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 20 kişinin öldürüldüğü, 150 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yardımlar birçok bölgeye ulaşmıyor

Dünya Gıda Programı (WFP) ekiplerinin gıda ihtiyacının büyük olduğu Gazze Şeridi'nin çoğu bölgesine düzenli olarak ulaşamadığını açıkladı.

WFP'nin açıklamasında "Kıtlığı önlemek için, insanların açlık çektiği Gazze'nin her bölgesine güvenli ve düzenli erişime ihtiyacımız var. Yeni yılda şu ana kadar her gün daha fazla Dünya Gıda Programı kamyonu Gazze'ye geçebiliyor ancak Gazze'nin gıda ihtiyacının büyük olduğu çoğu bölgesine düzenli olarak ulaşamıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler daha önce Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

-Yabani bitkiler ve hayvan yemi

Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinde gıda sıkıntısı yaşanması nedeniyle insanlar gıdaya alternatif olarak tarım alanlarından yabani bitkileri, özellikle de besin açısından büyük faydalar sağlayan ebegümeci bitkisini toplamaya yöneldi.

Gazze'de şu anda, hala az miktarda un veya öğütülmemiş buğday bulunduran bazı aileler dışında, ekmek ve pirinç gibi temel gıda maddelerini bulmak zor.

Gazze'nin kuzeyindekiler, hayvan yemi ve mısır tanelerini öğüterek ekmek yapmaya ve çocuklarını beslemeye başladı.

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, insan sağlığına zararlı maddelerden yapılan bu kirli tahıllar, savaş nedeniyle kötü şartlarda depolanırken yüksek nem nedeniyle ortaya çıkan böceklerle dolu.

Ancak bölge sakinleri ekmek yapmak ve hayatta kalmak için onu kullanmak zorunda kalıyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye kasabasından 30'lu yaşlarındaki Hayil Yagi, AA'ya yaptığı açıklamada, özellikle temel gıda maddelerinin temini konusunda bu bölgede durumun çok zor olduğunu söyledi.

"Un, ekmek gibi yaşam için gerekli en temel ihtiyaçlar yok. Bütün bir günü yemeksiz geçirebiliriz." diyen Yagi, açlık sıkıntısını aşmak için hayvan yemi öğüterek elde ettikleri ekmekleri odun ateşinde pişirdiklerini ifade etti.

Zor durumdaki ailesinin artık tüm günlerini tek bir öğünle geçirdiğini anlatan Yagi, bunun da sadece yemden yapılan ekmekten oluştuğunu belirtti.

Yagi yetersiz beslenme nedeniyle, çocukların yüksek ateş ve bağırsak hastalıklarından muzdarip olduğunu, ilaç veya hastane eksikliğinin bu sıkıntıları ikiye katladığını kaynaklandığını aktararak, "Burada durum zor, anlatılması da zor." dedi.

Gazze'nin Derac Mahallesi'ndeki es-Sehabe bölgesinde yaşayan Renan Kuveydir de kendisinin ve tanıdığı herkesin yetersiz ve kötü beslenme nedeniyle çok zayıfladığını söyledi.

Ekmek yapmak için un bulamadıklarını vurgulayan Kuveydir, daha büyük bir kıtlığın yaşanmasından korktuğunu dile getirerek, "Buğdayı uzun saatler boyunca ilkel yöntemlerle öğütüyoruz ve çok az un elde edebiliyoruz." diye konuştu.