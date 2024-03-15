Gazze Şeridi'nde Çocukların Yetersiz Beslenme Sorunu İki Katına Çıktı - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde Çocukların Yetersiz Beslenme Sorunu İki Katına Çıktı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk sayısının bir ayda 2 katına çıktığını bildirdi. UNICEF'in açıklamasında, İsrail'in bölgeye gıda ulaşımını engellemesi sonucu çocukların durumunun her geçen gün kötüleştiği ve diğer bölgelerde de yetersiz beslenme sorununun yayıldığı vurgulandı.

15.03.2024 21:43  Güncelleme: 21:44
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NEW Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk sayısının bir ayda 2 katına çıktığını bildirdi.

UNICEF, şubat ayında yardımcı kuruluşlarla ortaklaşa gerçekleştirilen sağlık taraması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, sağlık taramasında, Gazze'nin kuzeyindeki 2 yaş altındaki her 3 çocuktan 1'inin akut yetersiz beslendiğinin ortaya çıktığı ifade edildi.

Gazze'nin kuzeyinde 2 yaş altında akut beslenme oranın ocak ayında yüzde 15,6 olduğu anımsatılan açıklamada, İsrail'in bölgeye gıda ulaşımını engellemesi sonucu bu rakamın kısa "sürede şaşırtıcı bir artışla iki katına" çıktığına dikkati çekildi.

Açıklamada, aynı bölgede, 5 yaş altındaki çocuklardaki akut yetersiz beslenmenin yaygınlığının da yüzde 13'ten 25'e yükseldiği belirtildi.

"Çocukların durumu her geçen gün daha da kötüleşiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'deki çocuklarda görülen bu "feci yetersiz beslenme krizinin" ortaya çıkma hızının "şok edici" olduğuna işaret etti.

Russell, "Özellikle de son derece ihtiyaç duyulan yardım sadece birkaç kilometre ötede hazırken, defalarca ek yardım sağlamaya çalıştık ve aylardır karşılaştığımız erişim zorluklarının giderilmesi için defalarca çağrıda bulunduk. Aksine çocukların durumu her geçen gün daha da kötüleşiyor. Hayat kurtaran yardım sağlama çabalarımız gereksiz kısıtlamalar nedeniyle sekteye uğruyor ve bunlar çocukların hayatlarına mal oluyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin diğer bölgelerinde de durum çok farklı değil

UNICEF'in açıklamasında, İsrail ordusunun saldırılarının "geniş kapsamlı etkileri" ve yardım dağıtımına yönelik "süregelen kısıtlamalar" nedeniyle Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerinde de çocuklardaki yetersiz beslenme sorununun hızla yayılarak "yıkıcı ve benzeri görülmemiş" düzeylere ulaştığı vurgulandı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Han Yunus'ta ilk kez yapılan taramalarda, 2 yaş altındaki çocukların yüzde 28'inde akut yetersiz beslenme olduğu ve bunların yüzde 10'undan fazlasında ciddi zayıflama olduğunun ortaya çıktığı bildirildi.

Araştırmada, yardıma en fazla erişimin olduğu Gazze'nin güneyindeki Refah'ta bile 2 yaş altındaki çocuklarda akut yetersiz beslenme oranının şubat ayı sonunda yüzde 10'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, bu bölgede şiddetli zayıflamanın da dört kat arttığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletlere ait diğer kuruluşlar da Aralık 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde kıtlık riski konusunda uyarıda bulunmuştu. Ocak ayında çocuklarda akut yetersiz beslenmeye ilişkin acil durum eşiklerinin aşıldığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'nde Çocukların Yetersiz Beslenme Sorunu İki Katına Çıktı - Son Dakika

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