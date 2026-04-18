Gazze Toplantısı Antalya Diplomasi Forumu'nda

Beşincisi "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Gazze konulu toplantı yapıldı.

Toplantıya, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Birleşik Arap Emirliklerinden bir yetkili katıldı.